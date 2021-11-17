Dolar bugün rekor kırdı mı? 16 Kasım Dolar en fazla kaç oldu? Euro rekor kırdı mı? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu?

Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? 21 Ekim 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 21 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

PİYASADA SON DURUM

Saat 09.45 itibarıyla dolar 10.44'ten, grama altın 623 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro 10.81'den işlem görürken, çeyrek altın 1.022 liradan, cumhuriyet altını 4.161 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.855 dolar seviyesinde.

TL EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA OLDU

Dolar 2021 genelinde özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlenme eğilimini sürdürdü. Koronavirüs salgınının gölgesinde başlayan yıl boyunca salgının yarattığı ekonomik sorunlar etkili oldu. Lojistik ağlarda yaşanan bozulma ve küresel olarak artan enflasyon başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını gündeme almasına yol açtı. Bu ortamda Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine giderek farklı bir yol izlemesi TL'nin ana para birimleri arasında dolar karşısında en hızlı eriyen para birimi olmasına yol açtı.

DOLAR 2021'DE YÜZDE 39 DEĞER KAZANDI

Merkez, eylül ve ekim aylarında politika faizini 300 baz puan indirirken dolar/TL de her gün yeni bir rekor kırmaya başladı. 2021 genelinde kur yüzde 39 yükseldi. TL'den sonra dolar karşısında en çok eriyen para birimi yüzde 19.2 ile Arjantin Pesosu oldu. Yani değer kaybı bakımından TL en yakın rakibini 2'ye katladı.

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