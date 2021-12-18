En ucuzu 10 bin 500, en pahalısı 42 bin TL oldu! Apple'dan Türkiye fiyatlarına bir büyük zam daha
Apple, doların 17 TL'yi aşarak rekor kırmasının ardından Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Kurda yaşanan hareketlilik sonrası geçen ay yüzde 20-25 zam yapan teknoloji devi, bugün itibarıyla yüzde 40'lık bir zam daha yaptı. Son 2 ay baz alındığında bazı ürünlerdeki zam oranı yüzde 86'lara ulaştı. Son fiyat güncellemesi sonrası Apple'ın en ucuz telefonu iPhone SE'nin fiyatı 10 bin 500 TL'ye, iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 42 bin TL'ye çıktı.
Geçen ay kurdaki sert dalgalanmalar sonrası fiyatlandırma yapamadığı için çevrimiçi satışlarını durduran Apple Türkiye'den bir ayda ikinci dolar zammı geldi. Kasım ayı sonunda ürünlerine yüzde 20-25 aralığında zam yapan Apple, bugün itibarıyla yüzde 40'lık bir zam daha yaptı. Dolar/TL kurunun 17'ye çıkmasıyla birlikte fiyatlarda yapılan artış, ikinci bir dolar zammı yapıldığını ortaya koydu.
Apple Türkiye'den henüz zamma ilişkin net bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin resmi internet sitesindeki fiyat değişimi yapılan zamları gözler önüne seriyor.
Listeye bakıldığında bazı Apple ürünlerinin son iki ayda yüzde 86 zamlandığı görülüyor. 1,5-2 ay önce 7 bin 500 TL olan Iphone 11, geçen ayki kur zammıyla 12 bin TL'ye çıkmıştı. 18 Aralık itibarıyla yapılan son zamla birlikte 14 bin TL'ye çıktı. Yani bir ay içinde yüzde 16.6, iki ayda da yüzde 86.6 zamlanmış oldu.
Fiyatı itibarıyla 'Apple'nin en ucuz telefonu' olan iPhone SE ise yüzde 40 zamlanarak 10 bin 500 TL'ye yükseldi. Şirketin son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise bir ay içinde yüzde 42 zamlanarak 42 bin TL'ye yükseldi. Geçen yıl bu dönemlerde 9 bin TL'ye alınabilen 13 inç Macbook Air fiyatı ise, şu anda 20 bin TL'ye ulaştı.
Sizce, asgari ücret artışı alım gücünü arttıracak mı? #AsgariUcret | #Zam | #AlımGücü— Haberler (@Haberler) December 17, 2021
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