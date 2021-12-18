En ucuzu 10 bin 500, en pahalısı 42 bin TL oldu! Apple'dan Türkiye fiyatlarına bir büyük zam daha

Geçen ay kurdaki sert dalgalanmalar sonrası fiyatlandırma yapamadığı için çevrimiçi satışlarını durduran Apple Türkiye'den bir ayda ikinci dolar zammı geldi. Kasım ayı sonunda ürünlerine yüzde 20-25 aralığında zam yapan Apple, bugün itibarıyla yüzde 40'lık bir zam daha yaptı. Dolar/TL kurunun 17'ye çıkmasıyla birlikte fiyatlarda yapılan artış, ikinci bir dolar zammı yapıldığını ortaya koydu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPMADILAR

Apple Türkiye'den henüz zamma ilişkin net bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin resmi internet sitesindeki fiyat değişimi yapılan zamları gözler önüne seriyor.

2 AYDA YÜZDE 86 ZAM

Listeye bakıldığında bazı Apple ürünlerinin son iki ayda yüzde 86 zamlandığı görülüyor. 1,5-2 ay önce 7 bin 500 TL olan Iphone 11, geçen ayki kur zammıyla 12 bin TL'ye çıkmıştı. 18 Aralık itibarıyla yapılan son zamla birlikte 14 bin TL'ye çıktı. Yani bir ay içinde yüzde 16.6, iki ayda da yüzde 86.6 zamlanmış oldu.

EN UCUZ TELEFON 10 BİN TL'Yİ AŞTI

Fiyatı itibarıyla 'Apple'nin en ucuz telefonu' olan iPhone SE ise yüzde 40 zamlanarak 10 bin 500 TL'ye yükseldi. Şirketin son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise bir ay içinde yüzde 42 zamlanarak 42 bin TL'ye yükseldi. Geçen yıl bu dönemlerde 9 bin TL'ye alınabilen 13 inç Macbook Air fiyatı ise, şu anda 20 bin TL'ye ulaştı.

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