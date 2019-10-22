Dolar 5.84 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.58 lirada

22.10.2019 09:31

Dövizler haftanın ikinci işlem gününe, Pazartesi gününün kapanış değerlerine yakın düzeylerde başladı.

Türkiye'de piyasalar bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanında, Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını izliyor. Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla Merkez Bankası'nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısından indirim beklentisi de yeniden güç kazandı. Bankacılar, yeni gelişmelerin 200 bazpuanlık indirimi olanaklı kıldığına, bu gelişmenin de lirayı satış baskısı altında bıraktığına işaret ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.45, valörde son işlem yüzde 14.43 düzeyindeyken, Pazartesi günü spot kapanış yüzde 14.47 olarak gerçekleşti.İki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü ise spot kapanışta bileşik getiri ortalamada yüzde 14.77, valörde son işlemde yüzde 14.29 düzeyindeyken, Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.26 oldu.Kapanışa yakın işlemlerde: dolar en düşük 5.8415 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,euro en düşük 6.5178 lira ve en yüksek 6.5489 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,sterlin en düşük 7.5849 lira ve en yüksek 7.6133 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında hareket ediyordu.İş Yatırım'ın, "Saatleri ayarlama enstitüsü…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ediyor. ABD'nin Aralık ayında devreye girecek Çin yaptırımlarını erteleyebileceği beklentisiyle S&P 500 3,000 seviyesinin üzerinde kapanarak önemli bir psikolojik bariyeri aştı."Buna karşın 1.80 seviyesini geçen ABD 10 yıllıkları gelişmekte olan piyasalar için ayı sinyalleri üretiyor."Cuma günkü yüzde 5.0 yükselişin ardından MSCI Türkiye haftanın ilk gününü yüzde 2.5 değer kaybıyla bitirdi."Türk lirasından, CDS'e ve euro-tahvile Türkiye varlıklarında genele yaygın bir satış görülüyor. Piyasalardaki satışlar ekonomi ve/veya siyaset cephesinde somut negatif bir veri akışına dayanmıyor."Dünya piyasalarında devam eden yükselişe rağmen hareketli jeopolitik gündem nedeniyle Türkiye piyasalarında yatay bir açılış öngörüyoruz."Saat 22,00'de bitecek 120 saatlik süre öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Putin ile görüşmesi günün en önemli olayı. Saatlerimizi ayarlayıp bekleyeceğiz."

Kaynak: DHA