Bakan Elvan'ın umutlu mesajlarına rağmen yükselişleri durdurulamıyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor

Türk Lirası, Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.Geçtiğimiz hafta 10 lira sınırını aşan dolar, yeni haftaya 10,08'den başladı. Gün içinde yükselişini sürdüren kur, 10,28 ile rekor tazeledi. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 617 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 10,66 ile tarihi zirvesini yeniledi.

PİYASADA SON DURUM

Saat 17.40 itibarıyla dolar 10,26'dan, euro 10,65'ten, altının gram fiyatı ise 615 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.009 liradan, cumhuriyet altını ise 4.111 liradan satılıyor.

İNDİRİM BEKLENTİSİ DOLARI HAREKETLENDİRDİ



Analistler TCMB'nin perşembe günkü kritik faiz kararı öncesinde 100 baz puanlık indirim beklentisi ile kasım ve aralık aylarındaki dış borç ödeme takviminin TL üzerinde baskı yarattığını belirtiyor. Doları diğer kurlardan daha hızlı yukarı çeken bir diğer etken ise ABD enflasyon verisi sonrası oluşan parite etkisi olarak gösteriliyor.

Hatırlanacağı üzere Ekim ayında ABD'de aylık enflasyon yüzde 0.6'lık beklentiyi aşarak 0.9 gelmiş gelmiş ve yıllık enflasyonda öngörülerden 0.4 puan saparak yüzde 6.2 olarak gerçekleşerek ABD'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçmişti.

BAKAN ELVAN'IN MESAJINA RAĞMEN DOLAR YÜKSELİYOR

Öğlen saatlerinde enflasyon ve döviz kuru konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" açıklamalarında bulunmuştu.

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