Doğuş Holding'in yapılandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı

Türkiye Bankalar Birliği, kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Grubu arasında yapılan çalışmada holdingin bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.

Doğuş Holding'in yapılandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı

Türkiye Bankalar Birliği, kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Grubu arasında yapılan çalışmada holdingin bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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