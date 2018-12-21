Doğuş Holding'in yapılandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı
Türkiye Bankalar Birliği, kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Grubu arasında yapılan çalışmada holdingin bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.
Türkiye Bankalar Birliği, kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Grubu arasında yapılan çalışmada holdingin bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com