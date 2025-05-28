Doğum yardımı başvuru sonuçları için gözler e-Devlet sorgulama ekranına çevrilmişti. Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Hükümet tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, 8 Nisan'dan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı başvurularını almaya başladı. Doğum yardımı başvuru sonucu açıklandı mı? Doğum yardım parası yattı mı (5000 TL)?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI MI?

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıklamıştı.

Doğum yardımı ödemeleri kapsamında 28 Mayıs Çarşamba günü 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyarlık toplu ödeme gerçekleştirilmeye başlandı.

Buna göre; Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü toplu şekilde hesaplara yatırılacak.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Doğum yardımından yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor. Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor.

DOĞUM PARASI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca eailem.aile.gov.tr/sonuclarim sayfası üzerinden de sonuçlar görüntülenebiliyor.