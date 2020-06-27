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Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başladı, kovan sayısını 50 çıkardı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 2 çocuk annesi Tuğba Ay (36), doğum yaptığında kayınpederi tarafından doğum hediyesi olarak verilen bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50'ye çıkardı.

Doğum hediyesi 1 kovanla arıcılığa başladı, kovan sayısını 50 çıkardı
27.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:43

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 2 çocuk annesi Tuğba Ay (36), doğum yaptığında kayınpederi tarafından doğum hediyesi olarak verilen bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50'ye çıkardı.

İlçede 6 yıl önce kayınpederinin, doğum yaptığında kendisine hediye ettiği bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50'ye çıkartan Tuğba Ay (36), ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Eşi bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ay, bir yandan çocuklarına bakarken diğer yandan da arılarıyla ilgileniyor. 4 yıl önce de kursa giderek arıcılık belgesini de alan Ay, hiçbir destek ve hibe almadan bu günlere geldiğini, 100 kovanda üretim yapmayı hedeflediğini söyledi.

Gülnar'ın arıcılığa çok uygun bir yer olduğunu belirten Ay, "Gülnar, kekik ve çiçekleri bol olduğu için arıcılığa çok uygun bir yer. Doğal aroması ile çok lezzetli bal üretiyoruz. Kendimi geliştirmek için arıcılık kursuna gittim. Arıcılık yapmak isteyen kadınlar korkmadan bu işi rahatlıkla yapabilirler. Bu konuda onlara destek olmaya hazırım" dedi.

Tuğba Ay, geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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