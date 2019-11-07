Doğukan Ulu: "Kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz"

07.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:37

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Doğukan Ulu, "İzmir'de Arkas'a karşı oynayacağız. Bu maçı da alıp kayıpsız devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



Galatasaray HDİ Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın genç ismi Doğukan Ulu, Efeler Ligi'nde geçen 4 haftalık periyodu değerlendirdi. Lig hakkında görüşlerini belirten Ulu, "Lig başlamadan Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız Süper Kupa maçını kazanıp kupayı müzemize götürmenin moraliyle lige başladık. Bu moralle 4 maçımızı da kazanıp 4'te 4 yaptık. Yeni transferlerimizle gerçekten çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takımımızda çok iyi bir arkadaşlık var bu da bize başarıyı getiriyor. Sırada İzmir'de Arkas'a karşı oynayacağız. Bu maçı da alıp kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA