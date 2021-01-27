Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti

Fenerbahçe'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, imza töreninin düzenlendiği tesise geldiği sırada Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldız futbolcunun önünü kesen Uygur Türkleri, 2019'da uğradıkları zulme karşı kendilerine verdiği destekten dolayı Özil'e teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için imza töreni düzenlendi. Dünyaca ünlü yıldızın imzasını 64 kurumdan 132 gazeteci takip etti. Tören İngiltere, Almanya ve İspanya'da canlı yayınlandı.

YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİLER

İmza töreni öncesinde tesise gelen Mesut Özil ise kapıda bir sürprizle karşılaştı. 2019 yılında en az 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlık nüfusun Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulduğu haberlerine sessiz kalmayan Özil'i kapıda Uygur Türkleri bekledi. Yağmura aldırmayan grup, tesise girmeden önce Özil'e teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERMİŞTİ

Instagram hesabından Uygur Türklerinin yanında olduğunu belirten ünlü futbolcu, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlar için sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etmişti. Özil'in bu paylaşımı o dönemde futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu.