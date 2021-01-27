Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti
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Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti

27.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:19

Fenerbahçe'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, imza töreninin düzenlendiği tesise geldiği sırada Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldız futbolcunun önünü kesen Uygur Türkleri, 2019'da uğradıkları zulme karşı kendilerine verdiği destekten dolayı Özil'e teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için imza töreni düzenlendi. Dünyaca ünlü yıldızın imzasını 64 kurumdan 132 gazeteci takip etti. Tören İngiltere, Almanya ve İspanya'da canlı yayınlandı.

YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİLER

İmza töreni öncesinde tesise gelen Mesut Özil ise kapıda bir sürprizle karşılaştı. 2019 yılında en az 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlık nüfusun Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulduğu haberlerine sessiz kalmayan Özil'i kapıda Uygur Türkleri bekledi. Yağmura aldırmayan grup, tesise girmeden önce Özil'e teşekkür etti.

Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti

SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERMİŞTİ

Instagram hesabından Uygur Türklerinin yanında olduğunu belirten ünlü futbolcu, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlar için sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etmişti. Özil'in bu paylaşımı o dönemde futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti
Haber Yorumları (5)
ALLAH BÜYÜKTÜR: Yaşa varol Mesut. Allah Doğu Türkistan ve dünyanın heryerindeki mazlumları ahirzaman fitnelerinden ve fitnecilerinden korusun inşaallah.
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FATİH: Parası olan Türk birliğini kurar..
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ADİL: Slm mesut..bir GS li olarak hoş geldin fenere gardaş... inşallah Çok başarılı olursun...
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