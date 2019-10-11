Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği yeni hizmet binasının sözleşmesi imzalandı

11.10.2019 17:28

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği yeni hizmet binası yapım sözleşmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver tarafından imzalandı.



Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Hizmet Binasında imzalanan sözleşme ile yeni hizmet binasının inşaatının bu ay içerisinde başlayacağı, yaklaşık 5 bin metre kare kapalı alan üzerine yapılacak olan yeni hizmet binasının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldü belirtildi.



DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 1937 yılında kurulan ve ilk ihracatçı birliği olan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, bölgemizdeki ihracatçılar başta olmak üzere yaklaşık 7 bin aktif ihracatçı firmaya hizmet sunduğunu ifade ederek, "Ülke ve bölge kalınması açısından ihracatın ne kadar önemli olduğu, içinde bulunduğumuz günlerde daha da fark edilmiş durumda. Bu bağlamda, her geçen gün yeni firmalar ihracata başlamakta ve ihracat ailesi giderek büyümekte. Bu doğrultuda, ihracatçılarımıza bizim gibi kurum ve kuruluşların hizmet standartlarının daha da artırılması ve iyileştirilmesi gerekmekte. Mevcut hizmet binamız bu anlamda yetersiz kalmakta. İnşallah, yapımına başlayacağımız Birliğimiz yeni hizmet binamız, ihracatçılarımıza daha nitelikli ve iyi hizmet verebilmemize imkan sağlayacak. Bu doğrultuda hazırladığımız proje ve ihale sürecimiz tamamlandı. Bugünde yapım işimizin sözleşmesini imzalıyoruz. İşin yüklenici firmaya hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.



"Modern bir hizmet binası inşa edilecek"



Yeni hizmet binası hakkında bilgi veren DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, "Yeni hizmet binamız 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde sanayicimizin ve üreticimizin hemen yanı başında olacak. Bina içerisinde; İhracatçı Birliğimiz hizmet birimleri ve çalışma ofisleri yanında, çok amaçlı konferans salonu ve toplantı salonları, Eximbank ofisi vb. ihracatçılarımıza tek merkezde ve etkin hizmet arzını sağlayacak bir kompleks inşa edeceğiz. Yapılacak yeni hizmet binası bölgemizin ve ihracatçı firmalarımızın tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde uzun yıllar hizmet verecek şekilde tasarlandı ve planlandı. Teknolojik alt yapıya sahip bir binada hep birlikte tüm firmalarımıza daha güzel hizmetler yapacağız. Yeni hizmet binamız ihracatçılarımıza hayırlı olsun." İfadelerinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA