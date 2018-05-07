Doğan Medya'nın Demirören'e Satışına Rekabet Kurumu Onay Verdi

Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumundan onay çıktı.

Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildi.

Konu ile ilgili karar Rekabet Kurulunun internet sitesinde yayımlandı.

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