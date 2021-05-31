Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli?
Fransız ekibi Lyon, Kayserispor'a 18 yaşındaki file bekçi Doğan Alemdar için 3 milyon euro teklif etti. Sarı-Kırmızılı kulüp, 5 milyon euro değer biçtiğini ve bunun altına inmeyeceği iletti. Peki, Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında?
Süper Lig ekibi HES Kablo Kayserispor'da Doğan Alemdar bu sezon ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Lung ve İsmail Çipe'nin sakatlığının ardından 11. hafta oynanan Trabzonspor maçı ile kaleyi devralan ve sezon sonuna kadar koruyan Doğan, Süper Lig'deki ilk sezonunda otoritelerden geçer not aldı ve Ümit Milli Takım'a kadar yükseldi. Başarılı sporcu hakkında Doğan Alemdar kimdir ve Doğan Alemdar kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak edildi.
DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Ekim 2002
Kaç yaşında: 18 yıl yaşında
Nereli: Kocasinan
Boy: 1,89 m
Doğan Alemdar 29 Ekim 2002 doğumlu Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır.
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