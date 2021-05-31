Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli?

Fransız ekibi Lyon, Kayserispor'a 18 yaşındaki file bekçi Doğan Alemdar için 3 milyon euro teklif etti. Sarı-Kırmızılı kulüp, 5 milyon euro değer biçtiğini ve bunun altına inmeyeceği iletti. Peki, Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında?