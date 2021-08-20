Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım
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Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım

Haberler.com - Haberler | Spor

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu. Yayıncı kuruluşun yorumcusu Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel bu transferi değerlendirdi. Demirel yaptığı açıklamada, "Doğan'ın geçmişini bildiğim için transfere şaşırmadım. Özgüveni çok üst seviyede, geçen hafta yaptığı hata da bundan ötürü. Avrupa'da futbola bakış, performans odaklı değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan genç eldiven Doğan Alemdar'ın transferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA'DA FUTBOLA BAKIŞ, PERFORMANS ODAKLI DEĞİL"

Volkan Demirel yaptığı yorumda, "Doğan'ın geçmişini bildiğim için transfere şaşırmadım. Özgüveni çok üst seviyede, geçen hafta yaptığı hata da bundan ötürü. Avrupa'da futbola bakış, performans odaklı değil. Doğan, bizi Rennes'de en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım
Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu
Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu
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Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım - Haberler Spor
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