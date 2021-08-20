Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu. Yayıncı kuruluşun yorumcusu Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel bu transferi değerlendirdi. Demirel yaptığı açıklamada, "Doğan'ın geçmişini bildiğim için transfere şaşırmadım. Özgüveni çok üst seviyede, geçen hafta yaptığı hata da bundan ötürü. Avrupa'da futbola bakış, performans odaklı değil" ifadelerini kullandı.