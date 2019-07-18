Doğalgazda KDV yüzde 1’e düşsün
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, dar gelirli vatandaşa kömür yardımı yerine doğalgaz yardımı yapılmasını doğalgazda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesini, elektrik yardımında kapsamın genişletilmesini önerdi.
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, dar gelirli vatandaşa kömür yardımı yerine doğalgaz yardımı yapılmasını doğalgazda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesini, elektrik yardımında kapsamın genişletilmesini önerdi.
Kaynak: Dunya.com
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