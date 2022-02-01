Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 14 zam geldi

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

KONUTLARA ZAM GELMEDİ

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

DOĞAL GAZ FİYATLARI AYLIK OLARAK HESAPLANIYOR

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.