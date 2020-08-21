Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi verdi. Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi bulduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" diyerek güzel haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak" ifadelerinin ardından tüm Türkiye bu gelişmeye odaklandı. Milyonların dört gözle beklediği müjde için beklenen an geldi. Müjdeyi açıklayan Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" dedi.

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, doğal gaz rezervinin en küçük parçasının bulunduğunu, devamının geleceğini "Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" diyerek duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Bugün ülkemiz bakımından tarihi bir müjdeyi açıklamak için sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli kalkınmanın temel unsuru olmak üzere çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata geçmesi enerji sektöründeki faaliyetlerin hayata geçmesiyle orantılıdır.

"320 MİLYAR METROKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETTİK"

Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

"VERİLER, AYNI BÖLGEDE BAŞKA KEŞİFLERİN OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR"

Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor.

"BENZER MÜJDELİ BİR HABERİ AKDENİZ'DEN BEKLİYORUZ"

Bunca yıl sabırla, ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü; sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum."