Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam
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Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

28.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:17

BOTAŞ, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere konut, sanayi ve doğal gaz santrallerine uygulayacağı tarifelerde yüzde 1 artışa gitti. Buna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı bin metreküp için bin 289 lira; ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 442 lira olarak belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ, Ocak ve Şubat ayının ardından Mart tarifesinde de doğalgaza zam yaptı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde, Mart ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Şubat'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1.289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.442 lira olarak belirlendi.

OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA YÜZDE 1 ZAM GELMİŞTİ

BOTAŞ, doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklıyor. Şirket, Ocak ve Şubat ayında da doğalgaz tarifesine yüzde 1 zam yapmıştı.

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam
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