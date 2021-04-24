Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı

35'inci dakikada Baker'ın ara pasında bomboş kalan Djaniny, penaltıdaki sakinliğini gösteremedi ve topu yerden kalecinin ayağına nişanladı. File bekçisinin açılmaya başlamasıyla Djaniniy soğukkanlılığını kaybetti ve zayıf bir vuruş yaptı. Bu pozisyonun ardından bir dakika sonra Ekuban da net fırsatı kaçırdı. Bordo-Mavililer'de kaçan peş peşe fırsatlardan sonra takımın diğer futbolcuları bir süre üzüntü yaşadı.