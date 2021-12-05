Djaniny Semedo ''Trabzonspor'a Gezmeye Gelmedim!''

TRABZON (Dugout) - Djaniny, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukluğundan beri futbolun tam ortasında biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, "Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım." dedi.

Dugout - Spor Haberleri

Haberi Kaydet