Djaniny Semedo ''Trabzonspor'a Gezmeye Gelmedim!'' - Haberler Spor
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Djaniny Semedo ''Trabzonspor'a Gezmeye Gelmedim!''

Dugout - Haberler | Spor

Djaniny, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukluğundan beri futbolun tam ortasında biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, "Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım." dedi.

TRABZON (Dugout) - Djaniny, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukluğundan beri futbolun tam ortasında biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, "Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım." dedi.

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