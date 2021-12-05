Djaniny Semedo ''Trabzonspor'a Gezmeye Gelmedim!''
Djaniny, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukluğundan beri futbolun tam ortasında biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, "Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım." dedi.
TRABZON (Dugout) - Djaniny, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukluğundan beri futbolun tam ortasında biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, "Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım." dedi.
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