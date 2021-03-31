Diyarbekirspor, Edirne deplasmanında kritik galibiyet aldı
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Diyarbekirspor, Edirne deplasmanında kritik galibiyet aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbekirspor, Edirne deplasmanında kritik galibiyet aldı

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli daha aştı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli daha aştı. Kritik Edirne deplasmanından 3 puanla dönen yeşil-kırmızılı takım puanını 57'ye yükselterek son 5 haftaya avantajlı girdi.

Çekişmeli geçen maçın ilk 45 dakikası 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda tüm riskleri alarak rakip kalede etkili olan Diyarbekirspor, 66. dakikada kaptan Mehmet Fuat Gölbaşı'nın kaydettiği golle hayati önem taşıyan 3 puana uzandı. Bu sezon deplasmanda yenilgi almayan Diyarbekirspor, 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 28 puan topladı.

Nefes nefese geçen Edirnespor maçından sonra Diyarbekirspor'un soyunma odası karnaval yerine döndü. Kulüp Başkanı Turan İlgin, teknik heyet ve futbolcularla görüşerek şampiyonluğa giden yolda önemli olan galibiyet için tebrik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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