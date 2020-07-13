Diyarbekirspor'dan asılsız haberlere tepki TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor, sosyal medyada dönen asılsız haberlere tepki gösterdi.

TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor, sosyal medyada dönen asılsız haberlere tepki gösterdi. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, takımları ve futbolcularıyla ilgili olarak ifade edilen tüm konuların yalan olduğu belirtildi.

Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından asılsız haberlerin yayıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan haberler, bilgiler, yalan ve yanlıştır. 'Diyarbekirspor'da Mert Pala, Güney Tutçuoğlu, Emre Hasan Balcı, Taner Çekiç, Faruk Yaldıran, Ahmet Arı, Şevket Güngör, Hasan Sürmeli, Furkan Yılgın, Uğur Uğur, Reşo Akın ve Feyyaz Aydil ile yollar ayrıldı. Perşembe günü fesih işlemleri yapılacağı gelen bilgiler arasında' gibi ifade edilen haberler maksatlı yapılmıştır. Bu konuya ilişkin haberler kesinlikle yalandır. Taraftarlarımızdan ricamız bu tür yalan ve asılsız haberlere itibar etmemeleridir" denildi.

Diyarbekirspor'la ilgili gelecek planlamasının önümüzdeki hafta içinde başlaması planlanıyor. Yönetimin, teknik heyetle bir araya gelip, gelecek sezonla ilgili çalışmalara yönelik bir toplantı yapacağı ve toplantının ardından iç ve dış transfer çalışmalarına yöneleceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA