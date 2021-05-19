Diyarbakırspor'u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakırspor'u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler

Diyarbakırspor'u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Futbolun yanı sıra sporun diğer branşlarına da yatırım yapmasıyla son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Diyarbakırspor, Avrupa Şampiyonasında temsil edilecek.

Futbolun yanı sıra sporun diğer branşlarına da yatırım yapmasıyla son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Diyarbakırspor, Avrupa Şampiyonasında temsil edilecek.

Yeşil-kırmızılı kulübün sporcuları olan milli atıcılar Ömer Akgün ve Şeymanur Koca, 20 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Atıcılık Şampiyonasında milli takım adına yarışacak. Doğu ve Güneydoğu'dan bir kulübün sporcuları ilk kez Avrupa Şampiyonası gibi üst düzey uluslararası şampiyonada mücadele etmiş olacak. Milli sporcu Ömer Akgün, daha önce havalı tüfek erkekler kategorisinde Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat kotasını alarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanarak Türk spor tarihinde bunu başaran ilk sporcu olmayı da başarmıştı.

"Diyarbakırspor bize her türlü desteği sağlıyor"

Her iki sporcu da Avrupa Şampiyonasında başarılı olmanın hesaplarıyla Hırvatistan'a giderken, Diyarbakırspor'un kendilerine hem maddi hem manevi olarak her türlü desteği vererek başarılı olmaları için imkan oluşturduğunu ifade etti.

Diyarbakırspor Başkanı Siyabend Aydın ve yönetimin hep yanlarında olduğunu anlatan Ömer Akgün ve Şeymanur Koca, "Yıllardır spor yapıyoruz, Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir kulüp bize destek olmadı. Çok yalnız bırakıldık. Ancak Diyarbakırspor bize sahip çıktı. Başkanımız Siyabend Aydın bu konuda tarih yazdı. Diyarbakır'ın geleceğine, gençlerin umutlarına bir kıvılcım çaktı. İnşallah biz de bunun karşılığını ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi başarılar elde ederek vereceğiz. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu desteklerle gençlerimizin spor yapmadaki engelleri aşmaları sağlanmış oluyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Hakan Arslan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakırspor'u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 13:56:38. #1.14#

title