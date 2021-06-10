Diyarbakırspor farkla koştu

Diyarbakırspor, pandemi nedeniyle sıkıştırılmış bir fikstür ile oynatılan Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ndeki ilk maçta Silvan 21Spor'u deplasmanda 3-0 yenerek lige farklı galibiyetle başladı.

Diyarbakırspor, pandemi nedeniyle sıkıştırılmış bir fikstür ile oynatılan Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ndeki ilk maçta Silvan 21Spor'u deplasmanda 3-0 yenerek lige farklı galibiyetle başladı.

Uzun yıllar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligde mücadele ettikten sonra 2013 yılında ilk kez profesyonel liglere veda eden Diyarbakırspor, 9 sezon sonra mücadele ettiği deplasmanlı lige net bir galibiyetle başladı. Silvan ilçe stadında oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polis, tribüne girmek isteyen taraftarları pandemi nedeniyle yasak olduğu gerekçesiyle dışarı çıkardı. Diyarbakırsporlu taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak tel örgülere bayraklar astı ve saha dışından destek verdi. Diyarbakırspor, ilk golünü 42. dakikada Sercan Bıyıklı ile bularak ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı, 65. dakikada Cengiz Argüç skoru 2-0'a taşıdı. 80. dakikada ise Oğulcan Aktaş 3-0 ile son sözü söyledi. BAL 3. Grupta oynanan diğer maçta Çınar Belediyespor ile Bismil 21Spor 1-1 berabere kaldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı