Diyarbakırspar'dan zirveye devam
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçlar bugün oynandı.
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçlar bugün oynandı.
Günün en önemli maçında lider Diyarbakırspor, kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren Mezopotamyaspor'u 3-1 yenerek zirvedeki yerini korudu. İlk 45 dakikası 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Abdullah Berat Demir'in 58 ve 63.dakikalarda, Hasan Malaman'ın da 90. dakikada attığı golle zorlu maçı 3-1 kazanan Diyarbakırspor puanını 45'e yükseltti. Mezopotamyaspor ise 36 puanda kaldı. - DİYARBAKIR