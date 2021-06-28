Diyanet, bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde mola saatleri namaz vakitlerine göre belirlensin
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Diyanet, bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde mola saatleri namaz vakitlerine göre belirlensin

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehirler arası seyahatlerde otobüs firmalarının namaz saatlerine göre mola vermesi düzenlemesi için ilgili bakanlıklara bir yazı gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şehirler arası otobüs seyahatlerinde mola düzenlemesi yapılması ve değerlendirilmesi için ve bir yazı gönderdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vatandaşlarımız tarafından şehirler arası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 24. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesine göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne; dinini veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet etme hürriyetine sahip olduğu malumlarıdır.

MOLALARIN NAMAZ VAKİTLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ İSTENDİ

Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirler arası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim."

Diyanet, bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde mola saatleri namaz vakitlerine göre belirlensin
Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN YİLMAZ: Çok geç kalınmış bir uygulama. İbadet hassasiyeti olanlar için çok stres ve sıkıntılı bir hal idi. İnşaallah uygulanır. Mola yerlerinde abdest alıp namaz kılacak imkanlara da dikkat edilmelidir. Bazı yerlerde ya abdesthane yok veya mescit yok veya durulan yere çok uzak mesafede.
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Diyanet, bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde mola saatleri namaz vakitlerine göre belirlensin - Haberler Ekonomi
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