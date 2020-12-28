DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez
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DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez

28.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:28

Asgari ücret önerisi 3 bin 800 lira olan DİSK'te Başkan Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Çerkezoğlu, "Bu mu adaletiniz, bu mu bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiye emekçiye reva gördüğünüz asgari ücret? Bu asla kabul edilemez. Bilin ki bu hesap burada bitmez" dedi.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sırasında Kadıköy Meydanı'nda asgari ücretle ilgili açıklama yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İşçi sınıfı bir kez daha yok sayılmıştır. İşçiler bir kez daha sefalete mahkum edilmiştir. Bu mu adaletiniz, bu mu bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiye emekçiye reva gördüğünüz asgari ücret? Bu asla kabul edilemez. Bu adaletli, insaniyetli, hakkaniyetli değildir.

DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu

"BİLİNKİ BU HESAP BURADA BİTMEZ"

Tam da biraz önce söylediğimiz Ticaret Odası Başkanı'nın lafını bir kez daha teyit ettiniz. Türkiye'de saatlik işçi maliyeti 5.6 dolar, Almanya'da 47 dolar, 'Gelin ey yabancı sermaye uluslararası sermaye gelin burası en ucuz emek cenneti' diyordunuz ya iş bu asgari ücret ile bunu bir kez daha teyit ettiniz.

Fakat asgari ücreti sizin keyfinize bırakmayacağız bilin ki bu dava burada bitmez. Bilin ki bu hesap burada bitmez. 1 Ocak'tan itibaren başta asgari ücret civarında ücret alan 10 milyon işçi kardeşimiz ve aileleri olmak üzere sendikalı sendikasız bütün işçilerle birlikte 2021 asgari ücretini değiştirmek, yükseltmek ve insan onuruna yaraşır bir düzeye getirmek için mücadeleye devam edeceğiz."

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 3 BİN 800 LİRAYDI

DİSK'ten yapılan açıklamada, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiği belirtilmiş, "Bütün kesinti yükü Hazine tarafından karşılanmalıdır ve 2021 yılında asgari ücret 3 bin 800 TL olmalıdır. Bunun mücadelesini hep birlikte sürdürüyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez
Haber Yorumları (3)
TCTFY: yaw he he
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ALİM: abi 2800 lira nedir at öpe gitsin
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AS.ÜCRETLİ: PATRONLAR TİRİM TİRİM TİTRER ŞİMDİ :)))
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