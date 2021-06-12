Dış basın, Milli Takımımız karşısında zafer kazanan İtalya'ya methiyeler düzdü

EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşması dış basında geniş yankı buldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz, Alman ve İtalyan gazeteleri, İtalya Milli Takımı'nın baskılı bir oyunla Türkiye'ye mağlup ettiğini ifade etti.

EURO 2020'nin açılış maçı dış basında geniş yer buldu. Milli Takımımız'ın 3-0 gibi net bir skorla kaybetmesi üzerine İtalya göklere çıkartıldı.

İşte dış basında bu maç hakkında yazılanlar:

"İTALYA, AÇILIŞTA TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜN PERFORMANSLA ZAFERE ULAŞTI"

CNN Sports haberinde, ev sahibi İtalya'nın Türkiye'ye karşı baskın bir futbol sergileyerek 3-0'lık galibiyet elde ettiğini ifade etti. Roma'daki önemli gecede İtalya Milli Takımı'nın rakibinin birkaç fersah üzerinde performans sergilediğini okuyucularına duyuran CNN Sports, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin vuruşlarının İtalya'ya hak edilmiş bir zafer kazandırdığını belirtti. CNN, "İtalya açılışta Türkiye'ye karşı üstün performansla zafere ulaştı" manşetini attı.

"İTALYA İÇİN SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA MÜKEMMEL BİR GECE"

BBC Sports, maçın açılışında ünlü tenor Andrea Bocelli'nin İtalyan operası Nessun Dorma'yı seslendirmesine atıfta bulunarak, İtalya'nın savunma bloğuna övgüde bulundu. İtalya ekibinin formda olduğunu ifade eden BBC Sports, ilk kez bir Euro maçında üç gol attıklarını belirtti. "İtalya için saha içi ve dışında mükemmel bir gece" başlığı atıldı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI BASKIN OYUNLA GALİP GELDİLER"

The Guardian, turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya'nın 16 bin taraftarın önünde sabırlı bir oyun sergileyerek 3 gol kaydettiklerini bildirdi, "İtalya, Türkiye'ye karşı baskın oyunla galip geldi" ifadesini kullandı.

"MAMA MİA, İTALYANLAR GÜÇLÜ

Alman gazetesi Bild, 'Mamma mia, İtalyanlar güçlü' başlığı altında "İtalya, Türkiye'yi 3-0 yenerek harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Şampiyonası'nda hak edilmiş bir zafer oldu. Mancini'nin öğrencilerinin oyunu kontrol altında tuttu. Futbolcuları sabırlı ve harika iş çıkardı, seyirci de İtalya ekibine yardımcı oldu" diye haberi servis etti.