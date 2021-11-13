Diplomaya önem vermiyor! Elon Musk, bu soruya istediği cevabı vereni işe alıyor

Son 1 yılda Tesla hisselerinin yaşadığı artış ile birlikte dünyanın en zengini ünvanının sahibi olan Elon Musk'ın iş dünyasındaki başarısı üzerine araştırmalar devam ediyor. Yaklaşık 280 milyar dolarlık servet sahibi olan Musk'ın iş görüşmelerine önem verdiğinin altı çizilirken, adaylarla yaptığı görüşmelerde klasik bir sorusu olduğu aktarıldı.

ELON MUSK'IN KRİTİK SORUSU

50 yaşındaki Musk'ın şirketlerine alacağı adaylarda hangi okulu bitirdikleriyle ilgilenmediği belirtilirken, "Üzerinde çalıştığın en büyük sorun neydi ve onu nasıl çözdün" sorusuna verilen cevaba göre adayları değerlendirdiği belirtildi.

"DİPLOMAYA GEREK YOK"

Bu soru aracılığıyla adayların yalan söyleyip söylemediğini anlayan Musk'ın üniversite diplomasına değer vermediği ve sorunlarla başa çıkma kapasitesine göre kişileri şirketlerine alarak başarıya ulaştığı vurgulandı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, 2014 yılında Auto Bild dergisine verdiği röportajda üniversite eğitimine değer vermediğini belirtmiş, "Herhangi bir üniversite, hatta lise diplomasına bile ihtiyaç yok" diye konuşmuştu.

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