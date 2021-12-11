Dilaver Mutlu: "5 dakika daha dayansaydık 3 puanla dönecektik" - Haberler Spor
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Dilaver Mutlu: "5 dakika daha dayansaydık 3 puanla dönecektik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Tuzlaspor mücadelesinde 5 dakka daha dayansalardı 3 puanla dönebileceklerini ifade etti.

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Tuzlaspor mücadelesinde 5 dakka daha dayansalardı 3 puanla dönebileceklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, bugün zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, "İki tarafta futbol oynamaya çalıştı. Skor olarak öne geçtik ama son 5 dakikayı biraz daha dayandırabilsek 3 puanla dönme şansımız olacaktı ve golü yedik. Önemli olan boş dönmemek deplasmandan. 1 puan 1 puandır, takımımı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Dilaver Mutlu: 5 dakika daha dayansaydık 3 puanla dönecektik

Dilaver Mutlu: 5 dakika daha dayansaydık 3 puanla dönecektik

Dilaver Mutlu: 5 dakika daha dayansaydık 3 puanla dönecektik

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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