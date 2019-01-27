Dika, Emitt 2019 Fuarında Bölgeyi Tanıtacak

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), EMITT 2019 Turizm Fuarı'na, faaliyet gösterdiği TRC3 bölgesindeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeriyle birlikte katılarak tanıtımlarını sağlayacak.

Dünyanın en büyük dört turizm organizasyonundan biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar ve Kongre Merkezide gerçekleştirilecek. Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli uluslararası fuarı olan EMİTT bu yıl 23'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açacak. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Kalkınmanın yerel potansiyelin harekete geçirilmesiyle gerçekleşebileceğinin farkında olarak bölgemizdeki paydaşlarımızla iş birliği içerisinde olmak önceliğimizdir. Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 bölgesi, başta kültür ve inanç turizmi olmak üzere pek çok farklı turizm alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Önümüzdeki gelecek dönemlerde, turizm kalkınmanın öncü sektörü haline gelecektir. Bu nedenle ajansımız, bölgenin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte, turizm sektöründe oldukça etkili olan EMİTT Fuarı'nda illerimizin tanıtılmasına yönelik çalışmaların koordinasyon ve finansmanını üstlenmiştir" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA