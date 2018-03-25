ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, dijital dönüşümün önemi hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Salbaş, önceden yapılan işlerin bugün dijital dönüşüm ile daha farklı yapıldığını, farklılaşmayla beraber günlük hayatta karşılaşılan kompleks problemlerin arttığını belirtti ve ekledi: "Eğer dijital dönüşümü başarırsanız kompleks problemler birer problem olmaktan çıkıp, müşterilerinize sunduğunuz birer çözüm haline geliyor."