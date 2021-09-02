Diego Perotti, Fenerbahçe'yi açık açık tehdit etti! Ortalık karışacak

Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'ye karşı taarruza geçiyor geçiyor. Arjantinli futbolcu sözleşme fesih bildirimine, "Artık doğruları söylemekte özgürüm" yorumu bıraktı. Ardından "Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım" paylaşımı yaptı. Sinan Gümüş'e forma numarasının verilmesiyle olay patlak verdi. Sezon başı çalışmalarıyla ilgili oyuncuya bir haber ulaştırılmadı, ipler tamamen koptu. Perotti'nin yapacağı açıklamalar merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni krizi Diego Perotti. Geçen sezon Roma'dan transfer edildiğinde 'kronik sakat' yorumları yapılan Arjantinli futbolcu, bu dedikoduları boşa çıkarmadı. Perotti adeta oynadığı her maçta bir sorun yaşadı, sezonu kapattı.

ÇILGINA DÖNDÜ

Perotti, bu sezon çalışmalara davet edilmedi. Sözleşmesi devam etmesine rağmen geleceği hakkında bilgisiz bırakıldı. Sinan Gümüş'e 11 numaralı formanın verilmesiyle adeta çılgına döndü. Perotti için bu olaydan sonra ipler tamamen koptu, mukaveleyi feshetmemek için direndi.

"MAAŞINI ROMA ÖDÜYOR"

Perotti'nin transferinde rol oynayan Emre Belözoğlu, "Performans başına ödeme yapacağız. Forma giymediğinde Roma bize ödeme yapacak" ifadeleri o dönem çok tartışılmıştı.