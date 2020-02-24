Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Diego Lugano, Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarlarla beraber izledi. Sarı lacivertlilerin Uruguaylı eski yıldızı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra 3-1 mağlup ederek tarihi seriye son verdi. Daha önce bir çok kez Galatasaray derbisi oynayan sarı lacivertlilerin unutulmaz defans oyuncusu Diego Lugano mücadeleyi tribünden takip etti.
Tanınmamak için kılık değiştirerek taraftarların arasına karışan Lugano sakal, bere ve gözlük takarak kale arkası tribününe gitti.
KILIK DEĞİŞTİRİNCE KİMSE TANIMADI
Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Lugano'yu kılık değiştirdiği için sarı lacivertli tribünlerde kimse tanımadı.
39 yaşındaki Uruguaylı isim maçın ardından görüntüleri ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.
Haber Videosu: Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi
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galibiyeti en güzel yerden bunun görmesine sevindim ben en çok daCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Eski takimdan utandigi icin kilik degistirip ezilmis takimini izlemis eh normaldir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ama onların hayalleri vardı )Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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fb taraftarlarına sesleniyorum. bu belhandanın kışkırtıcı hareketlerine nasıl katlandınız. çok ayıp.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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LUGANO DA HAKLI TABİ NE YAPSIN. UTANIYO ADAM OLUR DA YENİLİRSEK BEN DE ARADA KAYNAMAYAYIM DİYE. AMA MERKA ETME HANGİ KILIĞA GİRERSEN GİR. ÇİRKEFLİK ŞİKECİLİK AĞLAMAK BUNLAR HİÇBİR KILIKLA KAPANMAZ.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Sende ağladın mı lan, doğru söyle :)))Cevap Yaz 22 12 Yayından Kaldır
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Önce Türkçe konuşmayı öğren, sığır.19 12 Yayından Kaldır
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Bayramın kutlu olsun Volkan demirelCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Hahaha. . Helal, Lugano!Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Şimdi kabahati buna bulur koyun ali uğursuzluk getirdi diye:)))Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır