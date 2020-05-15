Diego Alves'in En İyi Penaltı Kurtarışları
2011-2017 seneleri arasında Valenci forması giyen Brezilyalı kaleci Alves, kurtardığı penaltılarla Valencia kalesinin değişmez ismi haline gelmişti. Diego Alves'in kurtarışlarından en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
2011-2017 seneleri arasında Valenci forması giyen Brezilyalı kaleci Alves, kurtardığı penaltılarla Valencia kalesinin değişmez ismi haline gelmişti. Diego Alves'in kurtarışlarından en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout