Didier Zokora kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Futbol kariyeri hakkında bilgiler!

Didier Zokora kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor, isminin anlamı ne, sırt numarası kaç, boy ve kilosu kaç, burcu ne, doğum tarihi nedir? Zokora hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİDİER ZOKORA KİMDİR?

Alain Didier Zokora-Déguy ya da kısaca Didier Zokora (d. 14 Aralık 1980; Abidjan, Fildişi Sahili) Defansif orta saha rolünde oynamış Fildişi Sahilli ulusal eski futbolcudur.

Didier Zokora doğum tarihi : 14 Aralık 1980

Didier Zokora kaç yaşında : 39yaşında

Didier Zokora nereli : Abidjan, Fildişi Sahili

Didier Zokora hangi mevkide oynuyor : Orta saha

Didier Zokora burcu ne : Yay

DİDİER ZOKORA FUTBOL KARİYERİ

İlk dönemler

Zokora futbola Fildişi Sahili'nin ünlü futbol akademilerinden Mimosas'ta başladı. Burada Avrupalı kulüplerin dikkatini çekti. 1999'da yurt dışına çıkarak Belçika kulüplerinden Racing Genk ile anlaştı. 2001-02 sezonunda, Genk'le beraber Pro League şampiyonluğu yaşadı. 2004 yazındaysa Fransız kulübü Saint-Étienne ile sözleşme imzaladı.

Tottenham Hotspur

Zokora 2006 yazında Fildişi Sahili'yle gösterdiği performansın ardından: Chelsea, Manchester United ve Arsenal'den teklifler aldı. Ancak daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği için, €8.2m karşılığında Saint-Étienne'den Tottenham Hotspur'a transfer oldu.

Zokora Tottenham'da geçirdiği üç yılda, taraftar tarafından sevilen bir futbolcu haline geldi. Taraftar Zokora'ya maçlarda: "Lets all do the Conga" Do-do-do Didier Zokora. (Konga yapalım. Yap-yap-yap Didier Zokora)" gibi bestelerle tezahüratlarda bulundu. Ayrıca Zokora, Tottenham'daki üç yılında 130'un üzerinde maç oynamasına rağmen gol atma başarısı gösteremedi. 2008'de Tottenham ile EFL Cup'ı kazandı. Bir yıl sonra ise yine bu kupada final oynayan takımıyla sahadaydı ama Tottenham bu maçta kupayı Manchester United'a kaptırdı. Zokora'nın Tottenham'da maç içi golü olmasa da; Zokora, 12 Mart 2008'de takımının penaltılarla PSV'ye elendiği UEFA Kupası 4. tur maçında kullandığı penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

Sevilla FC

Zokora 2009 yaz transfer döneminde 7.920.000 £ bedelle Sevilla FC'ye transfer oldu. İlk maçına ise 30 Ağustos 2009'da Sevilla'nın La Liga'da Valencia ile karşılaştığı maçta çıktı. Zokora buradaki ilk sezonunda takımının ligi 4. bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadı. Ayrıca Zokora -2010'da finalde Atlético Madrid'i yenerek Copa del Rey'i beşinci kez kazanan Sevilla takımıyla Kral Kupası zaferi yaşadı.

Trabzonspor

2 Haziran 2011 tarihinde Zokora, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor transfer ile ilgili açıklama olarak: Zokora için kulübüne 5 Milyon Euro ödenecek. Yıllık alacağı ücret ise 1.625.000 Milyon EUR alacağı açıklanmıştır. 10 Eylül 2011 tarihinde Manisaspor'a karşı Trabzonspor için ilk formasını giydi. 2011-12 sezonunda Emre Belözoğlu ile yaşadığı ırkçılık olayını mahkemeye kadar taşıdı. 28 Nisan 2014'te Trabzonspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Akhisarspor

2014-15 sezonunda ise Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Pune City

Temmuz 2015 yılında, Zokora Hindistan Süper Ligi takımı FC Pune City'ye imza attı.

North East United

Zokora Ağustos 2016'da Hint takımı North East United'a imza attı. 30 Kasım 2016 tarihinde Delhi Dynamos'a ilk maçını yaptı. 14 sarı kart gördü, ilk maçında Delhi Dynamos, sonra Mumbai City'ye karşı son maçını oynadı.

Semen Padang

Zokora, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü Endonezya kulübü Semen Padang'a katıldı. Bir yıllık anlaşma imzaladı. Zokora, Michael Essien, Carlton Cole, Peter Odemwingie, Shane Smeltz ve Mohamed Sissoko'dan sonra bu 2017 sezonunda Endonezya futbolundaki en büyük transferlerden biri oldu. Zokora, Endonezya'ya taşınırken, kariyerlerine geç kalırken Liga 1'i tercih etmek için artan sayıda yüksek profilli oyuncudan biri oldu. Dört ay sonra Ağustos ayında serbest bırakıldı.

ZOKORA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Zokora, Fildişi Sahili için 110 maça çıktı. İlk ve tek golünü 22 Haziran 2008 tarihinde Dünya Kupası elemelerinde Botsvana'ya karşı attı. Maç Fildişi Sahili'nin galibiyeti ile 4-0 bitti.

Zokora, 28 Şubat 2012 tarihinde millî takımı bıraktığını açıkladı.