Diagne'nin yeri çabuk doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı. Havai fişek patlaması nedeniyle gözünden yaralanan ve bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek, bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

BOŞLUK DOLDU

Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini sonlandırıldı. Sağ bek Yedlin'in de ayrılmasıyla o bölgede boşluk oluştu. Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarıldı.

SAYI 14'E YÜKSELDİ

Aslan'da Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi. Yeni ayrılıkların yaşanma ihtimali kuvvetli gözüküyor.

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