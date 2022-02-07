Diagne'nin yeri çabuk doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı - Haberler Spor
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Diagne'nin yeri çabuk doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı

Haberler.com - Spor
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Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray'da sağ bek için hamle geldi. Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkartıldı.

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı. Havai fişek patlaması nedeniyle gözünden yaralanan ve bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek, bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Diagne'nin yeri çabuk doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkarıldı

BOŞLUK DOLDU

Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini sonlandırıldı. Sağ bek Yedlin'in de ayrılmasıyla o bölgede boşluk oluştu. Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarıldı.

SAYI 14'E YÜKSELDİ

Aslan'da Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi. Yeni ayrılıkların yaşanma ihtimali kuvvetli gözüküyor.

Haberler.com - Spor

Omar Elabdellaoui, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Haber

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