Diagne'nin golü yetmedi! West Bromwich, Manchester United'ı geçemedi
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Diagne'nin golü yetmedi! West Bromwich, Manchester United'ı geçemedi

14.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:37

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, Premier Lig'deki ilk golünü Manchester United'a karşı attı. Senegalli golcünün golüne karşın West Bromwich, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de 24. hafta karşılaşmasında WBA, Manchester United'ı konuk etti.

The Hawthorns Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 2. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Manchester United'ın golünü ise 44. dakikada Bruno Fernandes attı.

OKAY DA İLK 11'DE YER ALDI

WBA'ya transfer olduktan sonra 3 maçta 1 asisti bulunan Diagne, 4. maçında ilk golünü attı.

Öte yandan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, ilk 11 başladığı karşılaşmada 67. dakikada yerini Livermore'a bıraktı.

Bu sonucun ardından son 3 haftada 2. beraberliğini alan Manchester United, 46 puanla 2. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet alamayan WBA ise 13 puanla 19. sırada yer buldu.

Manchester United, gelecek hafta Newcastle'ı konuk edecek. WBA ise Burnley deplasmanına gidecek.

Diagne'nin golü yetmedi! West Bromwich, Manchester United'ı geçemedi
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