Diagne'nin asist yaptığı maçta West Bromwich Albion Fulham'ı 2-2 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diagne'nin asist yaptığı maçta West Bromwich Albion Fulham'ı 2-2 berabere kaldı

30.01.2021 20:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:13
Diagne'nin asist yaptığı maçta West Bromwich Albion Fulham'ı 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren West Bromwich Albion, evinde Fulham ile 2-2 berabere kaldı. İki hafta aranın ardından puanla tanışan Bromwich'te ilk maçına çıkan Mbaye Diagne, 1 asistle maçı tamamladı.

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, İngiltere kariyerine asistle başladı.

West Bromwich'in Fulham ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta sahne aldı. Oyuna 46. dakikada dahil olan Senegalli forvet, 66. dakikada Matheus Pereira'nın attığı golün asistini yaptı.

Mücadelenin West Bromwich adına diğer golünü ise 47. dakikada Kyle Bartley kaydetti. Fulham'ın golleri ise 10. dakikada Bobby Reid ile 77. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.

Bu sonuçla 2 hafta aranın ardından puan alan lacivert beyazlılar, haftayı 12 puanla 19. sırada tamamladı. Fulham ise puanını 14'e çıkardı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mehmet Topal Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Başakşehir Cumhurbaşkanı Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diagne'nin asist yaptığı maçta West Bromwich Albion Fulham'ı 2-2 berabere kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 20:13:13. #1.16#
title