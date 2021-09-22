Diagne, Fatih Terim'in üstüne oynayarak hata yaptı! Süresiz kadro dışı ve para cezası yolda

Skorer'in haberine göre; Mbaye Diagne, süresiz kadro dışı kalabilir. Daha önce pek çok vukuatını affeden Terim, Diagne'ye bilendi. Trabzon maçı öncesi tesiste olmasına rağmen otobüse geç kalan, ardından sosyal medyada Halil ve Terim'e yönelik paylaşımlar yapan Diagne, bizzat hocasını karşısına aldı.

ŞİMDİLİK SESSİZ

Alanya maçında kadro dışı bırakılan Diagne, Terim'le birebir görüştü. Hoca, en ciddi konuşmasını yaptı. Diagne artık diken üstünde. Terim, Senegalli forvete kesin olarak bir para cezası verecek. Ardından en ufak bir olumsuzluğunda süresiz kadro dışı bırakacak. Takımla antrenmanlara çıkmayacak.

"BENİ KİMSE KULLANAMAZ"

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anladık o senin oğlun, çok seviyorsun. Ama beni kimse kullanıp kenara atamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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