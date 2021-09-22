Diagne, Fatih Terim'in üstüne oynayarak hata yaptı! Süresiz kadro dışı ve para cezası yolda
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yaptıkları sabırları taşırdı. Fatih Terim'in, Kayseri maçının ardından Diagne'ye para cezası vereceği belirtildi. Senegalli forvetin en ufak bir hareketinde süresiz kadro dışı bırakılacağı aktarıldı. Daha önce özel hayatı ve takım içindeki disiplinsiz tavırları affedilen Diagne, bizzat Terim'i karşısına alarak adeta hata yaptı. Terim, Diagne ile Alanya maçının ardından sert bir konuşma yaptı.
Skorer'in haberine göre; Mbaye Diagne, süresiz kadro dışı kalabilir. Daha önce pek çok vukuatını affeden Terim, Diagne'ye bilendi. Trabzon maçı öncesi tesiste olmasına rağmen otobüse geç kalan, ardından sosyal medyada Halil ve Terim'e yönelik paylaşımlar yapan Diagne, bizzat hocasını karşısına aldı.
ŞİMDİLİK SESSİZ
Alanya maçında kadro dışı bırakılan Diagne, Terim'le birebir görüştü. Hoca, en ciddi konuşmasını yaptı. Diagne artık diken üstünde. Terim, Senegalli forvete kesin olarak bir para cezası verecek. Ardından en ufak bir olumsuzluğunda süresiz kadro dışı bırakacak. Takımla antrenmanlara çıkmayacak.
"BENİ KİMSE KULLANAMAZ"
Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anladık o senin oğlun, çok seviyorsun. Ama beni kimse kullanıp kenara atamaz" ifadelerini kullanmıştı.