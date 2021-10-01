Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti - Haberler Spor
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Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Marsilya deplasmanında son saniyede Saliba ile gırtlak gırtlağa gelen ve oyuncuyu bırakmayan Mbaye Diagne, sosyal medyadan mesaj paylaştı. Diagne, "Yakında seni evimize bekliyoruz. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" notuyla Saliba'yı İstanbul'a davet etti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu olaylı maçta, Diagne ile Saliba arasında yaşanan tartışma güçlükle yatıştırılmıştı.

BOĞAZINA YAPIŞTI

Saliba'nın boğazına yapışan Diagne, sonrasında sert karşılık almıştı. Ardından daha da öfkelenen Senegalli futbolcu güçlükle sakinleştirildi. İki futbolcu da sarı kart gördü.

Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti

"EVİMİZE BEKLİYORUZ"

Diagne maçın ardından yaptığı paylaşımda Saliba için, "Yakında seni evimize bekliyoruz, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" ifadelerine yer verdi.

Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti
Haberler.com - Spor Haberleri
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Rakip futbolcuyla gırtlak gırtlağa gelen Diagne'yi 4 kişi tutamadı

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