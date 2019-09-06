Anderlecht yerine Brugge'e giden Diagne, Beşiktaş'ı yaktı

Anderlecht, Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi transfer edip, takımın forveti Kiese Thelin'i Beşiktaş'a göndermeyi düşünüyordu. Ancak Diagne, Anderlecht yerine Brugge'e transfer olunca Anderlecht, Kiese Thelin'i takımda tutmaya karar verdi ve Beşiktaş'ın da forvet planı suya düşmüş oldu.

06.09.2019 09:04
Anderlecht yerine Brugge'e giden Diagne, Beşiktaş'ı yaktı

Galatasaray'da Diagne'nin Club Brugge'a kiralık transferi Anderlecht-Club Brugge geriliminin dışında Beşiktaş'ın planlarını da etkiledi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANLARI ALT ÜST OLDU

Belçika basınında yer alan habere göre; Diagne'nin Club Brugge'a kiralanması Beşiktaş'ın planlarını alt üst etti. Haberde siyah beyazlıların Anderlecht'in golcüsü Kiese Thelin'i kiralamak için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Anderlecht yönetiminin Diagne transferini gerçekleştiremeyince İsveçli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

Anderlecht yerine Brugge'e giden Diagne, Beşiktaş'ı yaktı
Kaynak: Hürriyet

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