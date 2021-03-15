Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Nantes'ı konuk ettiği mücadele sırasında ev sahibi ekibin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'nın evi soyuldu. Fransız basını, soygun sırasında oyuncunun ailesinin rehin alındığını ve aile üyelerine şiddet uyguladığını iddia etti. Olayı öğrenince gözyaşlarını tutamayan Di Maria'nın dışında aynı gece bir başka PSG oyuncusu Marquinhos'un babasının evine de hırsız girdiği ifade edildi.

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes ile karşılaşırken, mücadelenin oynandığı sırada Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın evi soyuldu.

GÖZYAŞLARIYLA STATTAN AYRILDI

Mücadele 1-1 devam ederken Sportif Direktör Leonardo, Teknik Direktör Pochettino'ya konuyla ilgili bilgi verdi ve Pochettino oyuna müdahale ederek Di Maria'yı 62. dakikada kenara çağırdı. Oyundan çıkmasına şaşıran Di Maria, kenara geldiğinde Pochettino durumu kendisine izah etti ve Arjantinli oyuncu, gözyaşlarıyla stattan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

AİLESİ REHİN ALINIP ŞİDDET GÖRDÜ

Yaşanan hırsızlık olayı esnasında Angel Di Maria'nın ailesinin evde olduğu belirtilirken, Fransız basınının iddiasına göre, yıldız futbolcunun ailesi, hırsızlar tarafından rehin alındı ancak durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Eve giren hırsızların, aile üyelerine şiddet uyguladığı ve üst katta bulunan kasayı boşalttıkları öğrenildi.

2015'TE DE BENZER DURUMU YAŞADI

Di Maria'nın 2015 yılında Manchester United'da oynarken de hırsızlar evine girme girişiminde bulunmuş ancak alarm sayesinde bu gerçekleşmemişti. O esnada eşi ve kızıyla yemekte olan Di Maria'nın da bu olayın psikolojik etkisini henüz atamadığı belirtiliyordu.

MARQUINHOS'UN BABA EVİNE GİRDİLER

Öte yandan Angel Di Maria'nın eviyle birlikte Marquinhos'un anne ve babasının yaşadığı evin de soyulduğu ve Di Maria'nın evindeki durum daha ciddi olduğu için maç sırasında haber verildiği kaydedildi.