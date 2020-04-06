DHA YURT BÜLTENİ-21 Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu olduTUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi.

Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu

TUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi.

Tunceli'de koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 kişi tedaviye alındı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci taburcu oldu. Hastaneden ayrılan dede ve torunu sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Taburcu olan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci'nin evlerinde kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dede ve torunun alkışlarla uğurlanması-Araca binmeleri-Genel ve detay görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,

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Edirne'de kumara polis baskını, sosyal mesafe cezası da uygulandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde kumar oynayan 4 kişi ile aynı evde bulunan 8 kişiye toplam 43 bin 204 lira ceza uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Adrese baskın yapan polis, evde 4'ü mutfak masasında kumar oynayan 12 kişi olduğunu gördü. Kumar oynayan 4 kişiye 1225'er lira, 12 kişinin tamamına da sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 192'şer lira ceza kasildi. Ev sahibi A.Ç. hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU TEBRİK ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i tebrik ederek, "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar. Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3150 TL para cezası... Valimize alkış" paylaşımını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Polisin eve girmesiPolisin kapıyı açmalarını istemesiEve girişMasa etrafında oturanlarMasada oyun kağıtlarıPolisin kimlik kontrolüKumar masasıPolisin çalışmasıDetaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Kocaeli sınırında denetim kuyruğu

KOCAELİ ile İstanbul sınırında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunularak seyahat izin belgesi olmayanların araçlarıyla geçişine izin verilmedi. Sıkı denetimler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç-giriş çıkışına kapatılan Kocaeli'de il sınırında denetimde bulunuluyor. D-100 Karayolu Kocaeli il sınırında araçlar tek tek durdurularak, belgeleri kontrol edilen kişilerin sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldü. Olası vakalara karşı ambulans hazır bekletildi. Polisin sıkı denetimleri nedeniyle özellikle öğleden sonra İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, gerekli izinleri olmayanların geçişine izin verilmedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYolda oluşan kuyruktan görüntüPolis ekiplerin denetimiPolisin evraklara bakması, sağlık personelinin sürücünün ateşini ölçmesi

HABER-KAMERA: Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli),

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Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

Koronavirüs insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı. Birçok belediye gibi Karesi Belediyesi de sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakmayı sıklaştırdı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçtiklerini söyleyen Karesi Belediyesi Belediye Başkanı AK Parti'li Dinçer Orkan, ilçede bulunan tüm mama kaplarının kontrolünün ilgili ekip tarafından yapıldığını belirtti.

Çalışmalara katılan ve personele yardım eden Başkan Orkan, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sık yapılacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim yaratandan ötürü' şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen çağrı merkezimizden bilgilendirsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sokak hayvanlarının beslenmesi-Dinçer Orkan konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Emniyet kemeri hayat kurtardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin içinde bulunan Aşkın Kızgın (41) ve Ganime Demiriş (36), emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında, Denizli Antalya Karayolu Cankurtaran mevkiisinde meydana geldi. Aşkın Kızgın (41) idaresindeki 16 JUA 37 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kızgın ile Demiriş araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumlarının iyi olduğu belirlenen Kızgın ve Demiriş'in, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldukları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Takla atan otomobilden detay görüntüler-Polis ekiplerinden görüntü-Jandarma ekiplerinden detaylar

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Otomobilin üzerine köprünün su tahliye borusu düştü SİVAS'ta köprü altından geçen otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü. Otomobilde hasara neden olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Halil Paşa Köprüsü altındaki su tahliye borusu köprülü kavşak altından geçen Tayyip Ceylan yönetimindeki 58 NP 756 plakalı otomobilin üzerine düştü. otomobilin tavanında çökme oluşurken, sürücü Ceylan olaydan yara almadan kurtuldu.

Neye uğradığını şaşıran ve olayın şokunu üzerinden atamayan Ceylan, "Ben köprüden çıkıyordum. Tam bu sırada köprünün üzerinden arabamın üzerine bir şey düştü. İnip baktığımda su borusu olduğunu gördüm. Bir yaralanma söz konusu değil ama bir mal kaybı var. Bu da benim sorunum değil. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Kazanın ardından ekipler tarafından yoldaki boru parçaları temizlendi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler-Otomobilin görüntüsü-Düşen borunun görüntüsü-Sürücünün konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

Kaynak: DHA