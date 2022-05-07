Beypazarı'nda "yayalar için güvenli trafik" uygulaması yapıldı
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.
Trafik Haftası kapsamında, ilçe merkezi ve Atatürk Parkı Kavşağı'nda trafik denetimi ve uygulaması yapıldı.
Uygulamaya Beypazarı Kaymakamı Vekili Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile öteki ilgililer katıldı.
Etkinlikte, sürücü ve yayalara, trafik kurallarının önemi hatırlatıldı.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel