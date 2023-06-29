Beypazarı'nda Şehitlik Ziyareti ve Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti ve bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Müftü ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Şehit ve depremzede ailesinin evine ziyaret yapıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti ve bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncay Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler ve beraberindekiler ilçedeki şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Heyet, buradan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını geçerek görevi başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
Halk evindeki bayramlaşma programına geçem protokol üyeleri, buradaki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlarla bayramlaştı.
Ardından bir şehit ile depremzede ailenin evine ziyaretin ardından program sona erdi.