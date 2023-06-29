Beypazarı'nda Şehitlik Ziyareti ve Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti ve bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Müftü ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Şehit ve depremzede ailesinin evine ziyaret yapıldı.