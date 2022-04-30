Beypazarı'nda "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı'nda 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı

Beypazarı ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla emniyet kemeri farkındalığı denetimi gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla emniyet kemeri farkındalığı denetimi gerçekleştirildi.

İlçe genelinde farklı noktalarda Kaymakam Oktay Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'un katılımıyla emniyet kemeri farkındalığı denetimi yapıldı.

Denetimde sürücülere uyarıcı broşür dağıtıldı, emniyet kemeri takmalarını uyarısında önerisinde bulunuldu, kemeri takanlara ise teşekkür edildi.

Kaymakam Erdoğan, trafikte emniyet kemeri kullanmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sürücülere hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.

Sürücülerden Adem Yılmaz ise bu tür uygulamaların önem taşıdığına işaret ederek, "Emniyet kemeri gerçekten hayata bağlar. Kemer takmak çok önemli." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Metin Demirci, Oktay Erdoğan, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title