Beypazarı'nda 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla emniyet kemeri farkındalığı denetimi gerçekleştirildi.

İlçe genelinde farklı noktalarda Kaymakam Oktay Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'un katılımıyla emniyet kemeri farkındalığı denetimi yapıldı.

Denetimde sürücülere uyarıcı broşür dağıtıldı, emniyet kemeri takmalarını uyarısında önerisinde bulunuldu, kemeri takanlara ise teşekkür edildi.

Kaymakam Erdoğan, trafikte emniyet kemeri kullanmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sürücülere hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.

Sürücülerden Adem Yılmaz ise bu tür uygulamaların önem taşıdığına işaret ederek, "Emniyet kemeri gerçekten hayata bağlar. Kemer takmak çok önemli." dedi.