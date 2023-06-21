Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı. Sergide başarılı çalışmalar yapan usta öğreticilere plaket ve teşekkür belgesi verildi. Merkez, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 750 dolayında kurs açacak.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Merkezde düzenlenen serginin açılışına, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışının yapılmasının ardından yıl içinde yaptığı başarılı çalışmalar dolayısıyla usta öğreticilere plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Göbütoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde çeşitli branşlarda 750 dolayında kurs açtıklarını, bu kurslardan 8 bin kişinin faydalandığını söyledi.

Serginin hafta sonuna kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.