Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu

İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Haberler | Ekonomi

Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu Batman'ın Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği, devletin sağladığı desteklerle açılan koza çiftliklerinde yeniden hayat bulmaya başladı.

Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği, devletin sağladığı desteklerle açılan koza çiftliklerinde yeniden hayat bulmaya başladı.

Osmanlı döneminde yaygın yetiştirilen ve ticarette önemli bir role sahip olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 3 aile ile başlayan koza üretimi, her geçen yıl artarak bu yıl 150 aileye kadar ulaştı. Karşıyaka Mahallesi'nde atalarından gelen mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirten ipek böceği yetiştiricilerinden Hasan Aktaş, "Biz ipek böceği yetiştiriyoruz. Bu atalarımızdan gelen geleneksel bir meslektir. Biz de mesleğimizi devam ettiriyoruz. Dut yapraklarıyla besliyoruz. 3 ile 4 hafta arasında besledikten sonra başta Bursa olmak üzere diğer illere satışa gönderiyoruz" dedi.

"İpek böceği ailelerimize yeni bir gelir kapısı oluşturdu"

İpek böceği yetiştiriciliğinin aileleri için yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu belirten yetiştiricilerden Osman Aktaş da "İpek böceğiyle uğraşıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliği ailelerimiz için yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Yaklaşık 4 ila 5 hafta arasında ortalama bakım süreçleri oluyor. Onları dut yapraklarıyla besliyoruz. Günde sabah ve akşam olmak üzere 2 defa yemliyoruz. Daha sonra toplayıp fırınladıktan sonra Bursa'ya göndererek ortalama 80 lira civarında satışa sunuyoruz. Biz bu mesleğe ilk olarak 3 aile ile başladık. Daha sonra veriminin iyi olmasıyla bu işi il geneline yayarak şu anda bu yıl itibariyle 150 aile bu işi yapıyoruz. Şu anda iyi üretim yapıyoruz ancak bizlere destek sunulursa bu işi daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu
Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu
Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu
Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu
Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu
Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu
Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Demir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Adem Büyük Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 11:08:23. #1.14#

title