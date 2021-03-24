Develi Belediyespor şampiyonluk kupasını kaldırdı
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Develi Belediyespor şampiyonluk kupasını kaldırdı

24.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:04
Develi Belediyespor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Voleybol 2. Lig 3. Grupta muhteşem bir sezon geçiren Develi Belediyesi Voleybol Takımı play-off finallerinde 3 maçtan ikisini kazanıp şampiyon olarak 1. Lige yükseldi.

Voleybol 2. Lig 3. Grupta muhteşem bir sezon geçiren Develi Belediyesi Voleybol Takımı play-off finallerinde 3 maçtan ikisini kazanıp şampiyon olarak 1. Lige yükseldi.

Ankara'da Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF) düzenlenen kupa törenine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'la birlikte Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, belediye meclis üyeleri Tufan Nayman ve Hakan İsmet Medeni katıldı. Teknik heyet ve sporculara takılan madalyanın ardından Develi Belediyesi Voleybol Takımı Cabbar Başkanla birlikte gururla şampiyonluk kupasını kaldırdılar. Develi'nin spor tarihinde önemli bir ilke imza attıkları için kulüp yöneticilerine ve takım oyuncularına tüm Develililer adına tebriklerini ileten Başkan Cabbar; "Develimiz adına tarihi bir güne şahitlik ettiğimiz, şampiyonluk kupasını kaldırdığımız için mutluyuz ve gururluyuz. Bize bu gururu yaşatan takımımızın 1. Ligde de bizlerin alnını ak edeceğine inancım tamdır. Bu başarının arkasında büyük emekler, alın terleri var. Sponsorumuz Öksüt Madencilike sağladığı desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Her daim takımımızın başarı grafiğini yükseltmesi için kafa yoran, fikir üreten kulüp yöneticilerimiz Müfit Türkmenoğlu ve Ali Orhan'a; azmi ve fedakarlığı ile oyuncularımıza yön veren takım antrenörümüz Murat Demirci'ye, inancını ve kazanma azmini elden bırakmadan mücadele eden takım oyuncularımıza son olarak dua ve tezahüratlarıyla her daim takımımızın yanında olan kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bir aile gibi yek vücut olmuş olan takımımıza 1. Ligdeki mücadelesinde başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi Belediyespor şampiyonluk kupasını kaldırdı
Develi Belediyespor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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