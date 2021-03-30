Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci Açıklaması
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Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci Açıklaması

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Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci Açıklaması

Develispor Antrenörü Murat Demirci, Develi tarihinin en büyük sportif başarısına imza attıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

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Develispor Antrenörü Murat Demirci, Develi tarihinin en büyük sportif başarısına imza attıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig Play-Off final grubundan şampiyon olarak çıkan Develi Belediyespor 2021-2022 sezonunda 1.Ligde mücadele edecek. Önce Play-Off'larda ardından Play-Off finallerini başarılı bir şekilde tamamlayan Develi Belediyespor kupayı Kayseri'ye getirmenin sevincini yaşıyor.

Develi tarihinin en büyük sportif başarısına imza attıklarını için çok mutlu olduklarını belirten Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, " Develi tarihinin en büyük sportif başarısına imza attığımız için çok mutluyuz. Bu büyük başarı, sistemli çalışan ve birbirine sıkıca kenetlenmiş kaliteli bir ekip eseridir. En başta Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a, yöneticilerimiz Ali Orhan'a, Müfit Türkmenoğlu'na, kulüp yönetim kurulu ve üyelerimiz yardımcı antrenörümüz Ömer Özkan ve oyuncu kardeşlerimiz gerçekten çok yürekten, samimi ve azimli bir şekilde gayret gösterdik. Öncelikle hedefimiz Play-Off'a gelmekti. Bu samimiyet, azim, hırs, birlik beraberlik ve takım ruhu, bizi Play-Off'ların da ötesine 1. Lige taşıdı. Develi Belediyespor taraftarı onlara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Biz sene başında güçlü bir takım kurduk. Pandemiden dolayı taraftar sayısının 20 kişiyle sınırlı olmasına rağmen sosyal medyadan yararlanarak çok büyük bir kitleyi arkamıza aldık. Lig etabında ve Play-Off maçlarında biz onlardan dua istedik, destek istedik. Onlar da bize her zaman destek oldular. Biz Ankara'da rakiplerle mücadele ederken taraftarlarımız evlerinde, iş yerlerinde hatta köyde işlerinin başında ekran başında dua ettiler. 1.Lige çıktığımız anda Develi'de yer yerinden oynadı. Halk sevinçle yüzlerce aracın katılımıyla konvoy oluşturdu. Sonuç olarak bu büyük başarıyı ve sevinci yaşadığımız ve yaşattığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. - KAYSERİ

Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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